В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Перший рецепт видали 1 жовтня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. За його словами, життєвонеобхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними.

– Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря, – зазначив Ляшко.

Міністр стверджує, що сьогодні о третій ночі вже був погашений перший електронний рецепт на інсуліні за програмою Доступні ліки.

Понад 5 300 аптек та аптечних пунктів у всій країні відпускатимуть інсулін за електронними рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Національна служба здоров’я стане єдиним платником за програмою. На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 млн грн.

На 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в чотири рази. Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб

Найбільша кількість аптек та аптечних пунктів, які станом на 1 жовтня приєдналися до програми реімбурсації інсулінів, у Харківській (560), Дніпропетровській (492) та Львівській (383) областях.

Інсулін можна отримати за електронним рецептом. У МОЗ наголосили, що перший електронний рецепт на інсулін пацієнту виписує виключно лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему охорони здоров’я плану лікування. Повторний рецепт зможе виписати сімейний лікар.

Пацієнт з рецептом може обрати аптеку в будь-якому регіоні, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів, щоб отримати препарат. Впізнати аптеку можна буде за наліпкою +Інсуліни. Знайти аптеки також допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.