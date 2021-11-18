В Україні дозволили під час карантину проводити закупівлю робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням кисневих станцій, за спрощеною процедурою.

За відповідний законопроект Про внесення зміни до розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про публічні закупівлі щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) №6293 в цілому проголосували 339 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Прийнято в цілому Закон «Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», #ЗП6293 pic.twitter.com/ze2rLlYwRW — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 18, 2021

Заступниця голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа зазначила, що прийняття закону необхідне, щоб оперативно використати 800 млн грн, які нещодавно Верховна Рада виділила на закупівлю кисневих станцій для лікарень.

– Щоб встигнути закупити та встановити ці станції у 2021 році, закупівлі мають відбутися за спрощеною процедурою. Вона триває не більше 10 днів та не передбачає оскарження. І в критичній ситуації, яка сьогодні склалася з кількістю Covid-хворих та з заповненістю лікарень, ми не можемо зволікати ні секунди, – зазначила вона.

4 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо внесення змін до Закону Про Державний бюджет України на 2021 рік. Він передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.