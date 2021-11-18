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В Україні спростили закупівлю кисневих станцій для Covid-лікарень

18 Листопада 2021, 13:54
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я

В Україні дозволили під час карантину проводити закупівлю робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням кисневих станцій, за спрощеною процедурою.

За відповідний законопроект Про внесення зміни до розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про публічні закупівлі щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) №6293 в цілому проголосували 339 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Заступниця голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа зазначила, що прийняття закону необхідне, щоб оперативно використати 800 млн грн, які нещодавно Верховна Рада виділила на закупівлю кисневих станцій для лікарень.

– Щоб встигнути закупити та встановити ці станції у 2021 році, закупівлі мають відбутися за спрощеною процедурою. Вона триває не більше 10 днів та не передбачає оскарження. І в критичній ситуації, яка сьогодні склалася з кількістю Covid-хворих та з заповненістю лікарень, ми не можемо зволікати ні секунди, – зазначила вона.

4 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо внесення змін до Закону Про Державний бюджет України на 2021 рік. Він передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.

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Джерело
Верховна Рада
Теги
Верховна Рада , Законопроект , Коронавірус Covid-19
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