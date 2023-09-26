Кабінет Міністрів схвалив створення нової державної установи Всеукраїнський центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 26 вересня.

Центр буде створено шляхом об’єднання двох існуючих державних установ – Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. Лук’янової та Інституту ядерної медицини та променевої діагностики.

Робота такого центру сприятиме координації та розвитку методів медичної допомоги матерям і дітям в Україні, а також дослідженням у галузі ядерної медицини і променевої діагностики.