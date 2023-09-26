Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

В Україні створять Центр материнства та дитинства – Кабмін

26 Вересня 2023, 18:47
Марина Мелехова редактор
дослідження
Джерело: Pixabay

Кабінет Міністрів схвалив створення нової державної установи Всеукраїнський центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 26 вересня.

Центр буде створено шляхом об’єднання двох існуючих державних установ – Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. Лук’янової та Інституту ядерної медицини та променевої діагностики.

Робота такого центру сприятиме координації та розвитку методів медичної допомоги матерям і дітям в Україні, а також дослідженням у галузі ядерної медицини і променевої діагностики.

Зараз дивляться
Читайте також:
В Україні створять Центр материнства та дитинства – КабмінЛіки стануть більш доступними: уряд змінив мінімальні площі аптек у селах та селищах

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Кабінет міністрів Медицина Наука Україна уряд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь