Вже вісім приладів віртуальної присутності системи Teledoc Health, що надійшли в якості гуманітарної допомоги, працюють в п’яти українських містах. Синергічну мережу провідних закладів охорони здоров’я планується розширити.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Відзначається, що 95 лікарів пройшли курс навчання і можуть отримувати онлайн-консультації від провідних іноземних фахівців і консультувати один одного.

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– Основний принцип роботи системи – створення ефекту віртуальної присутності лікаря у пацієнта. Робот настільки технологічний, що може отримувати дані з різних діагностичних апаратів і передавати лікарю-консультанту, – йдеться в повідомленні.

Крім того, на платформі створені, умовно кажучи, спеціальні кімнати для лікарів, розділені за характером бойової травми. Проводити їх можуть тільки зареєстровані на платформі лікарі, що виключають витік даних.

Комунікації працюють за аналогією з іншими месенджерами. Головною відмінністю є висока якість зв’язку при мінімальних вимогах до швидкості інтернету, а також надійний захист інформації через шифрування аудіо- і відео потоків даних.

Teledoc Health забезпечує високий рівень візуалізації-лікар може бути присутнім віртуально на операції. Зі свого робочого місця він бачить те, що відбувається в палаті до найдрібніших деталей, може віддалено керувати камерою на 360 градусів, наближати або видаляти зображення, концентруватися на операційному столі, бачити всі показники на екранах в палаті.

Як зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, ми тільки на початку шляху впровадження телемедицини в нашій країні. Але вже зараз за допомогою телемедичних рішень, долаючи відстань і час, наші медики разом з іноземними колегами лікують українців.