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В Україні вдалося повністю відновити понад 300 пошкоджених війною медзакладів

28 Липня 2023, 09:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Станом на кінець липня 2023 року вдалося повністю відновити 343 об’єкти медзакладів, ще 414 об’єктів – відновлено частково. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Півтора року ворог випробовує нас на міцність. Наразі понад 1 500 об’єктів медичних закладів пошкоджено або зруйновано. Понад 700 уже частково або повністю відновлені, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, медзаклади намагаються не просто відновити, а відбудувати кращими, ніж було, адже якість, доступність і безоплатність медичної допомоги для українців – один із головних пріоритетів.

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За понад 17 місяців повномасштабної війни найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Найбільше відновлених медзакладів – у Миколаївській, Дніпровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

У МОЗ нагадали, що нещодавно уряд виділив понад 230 млн грн на відновлення лікарень у Харківській та Сумській областях.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ України статистика
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