В Україні вперше створили клінічний протокол надання допомоги хворим на нецукровий діабет.

Міністерство охорони здоров’я затвердило Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Нецукровий діабет. Документ розроблений для виконання Стратегії людського розвитку та пріоритетів програми президента Здорова Україна.

У міністерстві зазначили, що центральний нецукровий діабет стає все більш поширеною хворобою. Це пов’язують зі збільшенням кількості хірургічних операцій на головному мозку і гіпофізі. Також кількості черепно-мозкових травм, під час яких випадки розвитку захворювання становлять до 30%.

Відповідний документ розробили з огляду на сучасні вимоги доказової медицини. У ньому зазначені особливості проведення діагностики та лікування нецукрового діабету в Україні з позиції забезпечення наступності видів медичної допомоги.

Протокол сформували на основі адаптованої клінічної настанови Нецукровий діабет і з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відбитих у клінічній настанові Society for Endocrinology Clinical Guidance: Inpatient management of cranial diabetes insipidus. Його використовуватимуть на усіх рівнях надання медичної допомоги.

Крім того, заклад охорони здоров’я повинен розробити внутрішній документ (клінічний маршрут пацієнта), який уніфікує медичну допомогу пацієнтам на локальному рівні.

Нецукровий діабет – це метаболічне захворювання, яке характеризується порушенням здатності концентрувати сечу в нирках, унаслідок чого утворюється велика кількість розведеної сечі.

Хвороба може бути наслідком абсолютного або порівняного дефіциту аргінін-вазопресину, також відомого як антидіуретичний гормон, що продукується гіпоталамусом і виділяється через задню частину гіпофіза, чи резистентності збиральних канальців нирок до його дії. Симптоми: неприродно сильна, невгамовна спрага, збільшення утворення сечі.

Якщо не лікувати захворювання, у людини можуть виникнути мігрень, сухість та лущення шкіри, різке підвищення апетиту (внаслідок розтягнення шлунка).