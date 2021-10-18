В Україні науковці виявили речовини, які можуть впливати на розвиток гострого запалення легень під час коронавірусу.

Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБІГ) Національної академії наук України. Дослідженням займаються спеціалісти з ІМБІГ спільно з Інститутом фізіології імені Олександра Богомольця.

За словами науковців, підібрані сполуки є перспективними для створення медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку Covid-19 – гострого респіраторного дистрес-синдрому (запального ураження легень).

Вони впливають на фермент клітин крові —

Фермент гранулоцитів називається протеїнкіназа С бета. Він є ключовим для роботи нейтрофільних позаклітинних пасток, які здатні вловлювати та затримувати мікроби.

– Коли в наш організм потрапляє інфекція, гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки — це сіті, сплетені з ДНК загиблих клітин крові, – пояснили спеціалісти.

Проте під дією коронавірусу гранулоцити схильні до “масового самовбивства”. Тобто нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали б захистити організм, утворюється так багато, що вони призводять до його саморуйнування.

Протягом майже півтора року науковці підібрали кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток. Вони провели комп’ютерне моделювання для пошуку сполук із потрібною біологічною активністю та синтезували спрогнозовані сполуки.

Зрештою від тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів на живих організмах.

Джерело: ІМБІГ