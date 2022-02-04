В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус, тому ситуація у регіонах погіршується. Так, Держкомісія ТЕБ та НС розгляне переведення деяких областей до червоної зони карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 4 лютого. За його словами, відповідне рішення ухвалять вже сьогодні.

– Сьогодні проведуть засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до червоного рівня епідемічної небезпеки, – зазначив санлікар.

Кузін не назвав області, які можуть потрапити до червоної зони. Він розповів, що найбільше нових випадків зараження за минулу добу було в Одеській, Львівській та Житомирській областях.

За даними МОЗ, в Україні під загрозою введення зони з найжорсткішими обмеженнями перебувають: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Водночас зараз у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у жовтій – Полтавська та Кіровоградська.

Станом на 4 лютого в Україні діагноз коронавірус підтвердили у 43 778 людей. Одужати за добу вдалося 9 497 пацієнтам, а померло – 174 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.