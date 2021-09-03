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В Україні за добу виявили 2 693 випадки Covid-19

3 Вересня, 08:19 Людмила Грубнік
В Україні за добу виявили 2 693 випадки Covid-19
Джерело: Depositphotos

Станом на 3 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 293 541 випадок коронавірусу, за добу – 2 693 нових хворих.

З-поміж них – 171 дитина та 40 медпрацівників.

За час пандемії коронавірус забрав життя 53 922 осіб, за добу – 45 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося загалом 2 210 866 людям, за день – 1 112.

Фахівці протягом усього часу провели 12 055 523 ПЛР-тестування, за день – 23 538.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (236), Харківській (231) та Львівській (213) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 52 випадки;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 157 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 117 випадків;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків;
  • Київська область – 115 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 90 випадків;
  • Львівська область – 213 випадків;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 236 випадків;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 71 випадок;
  • Тернопільська область – 71 випадок;
  • Харківська область – 231 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 104 випадки;
  • Черкаська область – 50 випадків;
  • Чернівецька область – 164 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 2 вересня 2021 року у країні виявили 2 290 848 випадків хвороби, за добу – 2 477 нових хворих.

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Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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