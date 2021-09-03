Станом на 3 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 293 541 випадок коронавірусу, за добу – 2 693 нових хворих.
З-поміж них – 171 дитина та 40 медпрацівників.
За час пандемії коронавірус забрав життя 53 922 осіб, за добу – 45 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося загалом 2 210 866 людям, за день – 1 112.
Фахівці протягом усього часу провели 12 055 523 ПЛР-тестування, за день – 23 538.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (236), Харківській (231) та Львівській (213) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 52 випадки;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 157 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 117 випадків;
- Івано-Франківська область – 85 випадків;
- Київська область – 115 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 90 випадків;
- Львівська область – 213 випадків;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 236 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 71 випадок;
- Тернопільська область – 71 випадок;
- Харківська область – 231 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 164 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 2 вересня 2021 року у країні виявили 2 290 848 випадків хвороби, за добу – 2 477 нових хворих.