Станом на 3 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 293 541 випадок коронавірусу, за добу – 2 693 нових хворих.

З-поміж них – 171 дитина та 40 медпрацівників.

За час пандемії коронавірус забрав життя 53 922 осіб, за добу – 45 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося загалом 2 210 866 людям, за день – 1 112.

Фахівці протягом усього часу провели 12 055 523 ПЛР-тестування, за день – 23 538.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (236), Харківській (231) та Львівській (213) областях.

Статистика:

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 2 вересня 2021 року у країні виявили 2 290 848 випадків хвороби, за добу – 2 477 нових хворих.