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В Україні за добу зафіксували 23 572 нових випадків Covid-19

13 Листопада 2021, 08:17
Марія Степанюк редактор стрічки
В Україні за добу зафіксували 23 572 нових випадків Covid-19

Станом на ранок суботи, 13 листопада, в Україні виявили загалом 3 203 149 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 23 572 осіб, з яких госпіталізовано 4 564.

За минулу добу одужали понад 25 тис. пацієнтів, летальних випадків – 695.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужали – 2 620 094 людини;
  • летальних випадків – 76 302.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 189 223 тестування методом ПЛР, протягом дня – 60 402.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

  • м. Київ – 1839 випадків;
  • Вінницька область – 887 випадків;
  • Волинська область – 642 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 219 випадків;
  • Донецька область – 1 010 випадків;
  • Житомирська область – 772 випадки;
  • Закарпатська область – 516 випадків;
  • Запорізька область – 920 випадків;
  • Івано-Франківська область – 946 випадків;
  • Київська область – 997 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 339 випадків;
  • Львівська область – 1 243 випадки;
  • Миколаївська область – 965 випадків;
  • Одеська область – 2 066 випадків;
  • Полтавська область – 1 124 випадки;
  • Рівненська область – 840 випадків;
  • Сумська область – 584 випадки;
  • Тернопільська область – 428 випадків;
  • Харківська область – 1 876 випадків;
  • Херсонська область – 310 випадків;
  • Хмельницька область – 1 015 випадків;
  • Черкаська область – 530 випадків;
  • Чернівецька область – 348 випадків;
  • Чернігівська область – 988 випадків.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 12 листопада, в Україні підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 21 941 людям, а померли – 750. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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