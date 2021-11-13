Станом на ранок суботи, 13 листопада, в Україні виявили загалом 3 203 149 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 23 572 осіб, з яких госпіталізовано 4 564.

За минулу добу одужали понад 25 тис. пацієнтів, летальних випадків – 695.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужали – 2 620 094 людини;

летальних випадків – 76 302.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 189 223 тестування методом ПЛР, протягом дня – 60 402.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

м. Київ – 1839 випадків;

Вінницька область – 887 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2 219 випадків;

Донецька область – 1 010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1 243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2 066 випадків;

Полтавська область – 1 124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1 876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1 015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 12 листопада, в Україні підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 21 941 людям, а померли – 750. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.