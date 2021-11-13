Станом на ранок суботи, 13 листопада, в Україні виявили загалом 3 203 149 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 23 572 осіб, з яких госпіталізовано 4 564.
За минулу добу одужали понад 25 тис. пацієнтів, летальних випадків – 695.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужали – 2 620 094 людини;
- летальних випадків – 76 302.
За час поширення вірусу в Україні провели 15 189 223 тестування методом ПЛР, протягом дня – 60 402.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.
- м. Київ – 1839 випадків;
- Вінницька область – 887 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 219 випадків;
- Донецька область – 1 010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1 243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2 066 випадків;
- Полтавська область – 1 124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1 876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1 015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 12 листопада, в Україні підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 21 941 людям, а померли – 750. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.