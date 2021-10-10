Станом на ранок 10 жовтня, на території України зафіксували 11 344 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 149, медичних працівників – 122).
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 783), Одеській (1 010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
За добу 3 712 осіб госпіталізували до медичних закладів, 162 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання, ще 2 581 громадянин зміг подолати хворобу. За 24 години протестовано:
- методом ПЛР – 35 671 особа,
- методом ІФА – 5 434 людей,
- експрес-тестами – 26 287 осіб.
За весь час пандемії в Україні 2 541 257 громадян захворіло на коронавірус, ще 58 493 українців померли від захворювання, однак одужало 2 290 427 людей. Проведено 13 253 584 ПЛР-тестувань.
Випадків у областях/повністю вакциновано
місто Київ – 320/3779
Вінницька – 202/913
Волинська – 197/591
Дніпропетровська – 838/2073
Донецька – 819/816
Житомирська – 607/884
Закарпатська – 52/513
Запорізька – 836/1086
Івано-Франківська – 220/724
Київська – 237/1737
Кіровоградська – 105/756
Луганська – 167/515
Львівська – 468/1949
Миколаївська – 339/635
Одеська – 1010/3804
Полтавська – 174/1365
Рівненська – 158/638
Сумська – 452/578
Тернопільська – 406/864
Харківська – 1783/3648
Херсонська – 567/1071
Хмельницька – 526/613
Черкаська – 169/1042
Чернівецька – 525/650
Чернігівська – 167/626