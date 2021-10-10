Станом на ранок 10 жовтня, на території України зафіксували 11 344 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 149, медичних працівників – 122).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 783), Одеській (1 010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

За добу 3 712 осіб госпіталізували до медичних закладів, 162 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання, ще 2 581 громадянин зміг подолати хворобу. За 24 години протестовано:

методом ПЛР – 35 671 особа,

методом ІФА – 5 434 людей,

експрес-тестами – 26 287 осіб.

За весь час пандемії в Україні 2 541 257 громадян захворіло на коронавірус, ще 58 493 українців померли від захворювання, однак одужало 2 290 427 людей. Проведено 13 253 584 ПЛР-тестувань.

Випадків у областях/повністю вакциновано

місто Київ – 320/3779

Вінницька – 202/913

Волинська – 197/591

Дніпропетровська – 838/2073

Донецька – 819/816

Житомирська – 607/884

Закарпатська – 52/513

Запорізька – 836/1086

Івано-Франківська – 220/724

Київська – 237/1737

Кіровоградська – 105/756

Луганська – 167/515

Львівська – 468/1949

Миколаївська – 339/635

Одеська – 1010/3804

Полтавська – 174/1365

Рівненська – 158/638

Сумська – 452/578

Тернопільська – 406/864

Харківська – 1783/3648

Херсонська – 567/1071

Хмельницька – 526/613

Черкаська – 169/1042

Чернівецька – 525/650

Чернігівська – 167/626