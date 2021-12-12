В Україні за минулу добу виявили 5 275 нових випадків Covid-19

Станом на 12 грудня 2021 року в Україні виявили 3 559 092 випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували – 5 275.
Серед них –526 дітей та 53 медпрацівники.
Протягом пандемії вірус забрав життя 290 789 українців, за добу зафіксовано – 446 летальних випадків.
Водночас одужало загалом 3 184 287 осіб, а за минулу добу – 25 861 громадян.
За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 087 749 людей, з них першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей.
Всього зроблено 26 452 547 щеплень.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 1203;
- Вінницька область – 378;
- Волинська область – 573;
- Дніпропетровська область – 566;
- Донецька область – 571;
- Житомирська область – 214;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 513;
- Івано-Франківська область – 252;
- Київська область – 567;
- Кіровоградська область – 162;
- Луганська область – 115;
- Львівська область – 581;
- Миколаївська область – 323;
- Одеська область – 697;
- Полтавська область – 597;
- Рівненська область – 323;
- Сумська область – 309;
- Тернопільська область – 172;
- Харківська область – 328;
- Херсонська область – 94;
- Хмельницька область – 274;
- Черкаська область – 597;
- Чернівецька область – 115;
- Чернігівська область – 280.
Джерело: МОЗ