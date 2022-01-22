В Україні за минулу добу, 21 січня, зафіксовано 22 473 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 838 дітей та 535 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 608 осіб;
- летальних випадків – 136;
- одужало – 4 610 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 3 842 011 осіб;
- одужало – 3 580 878 осіб;
- летальних випадків – 99 129;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1744;
- Вінницька область – 1005;
- Волинська область – 512;
- Дніпропетровська область – 785;
- Донецька область – 701;
- Житомирська область – 879;
- Закарпатська область – 682;
- Запорізька область – 246;
- Івано-Франківська область – 2284;
- Київська область – 743;
- Кіровоградська область – 100;
- Луганська область – 291;
- Львівська область – 3293;
- Миколаївська область – 283;
- Одеська область – 1079;
- Полтавська область – 549;
- Рівненська область – 828;
- Сумська область – 1355;
- Тернопільська область – 923;
- Харківська область – 1159;
- Херсонська область – 334;
- Хмельницька область – 1064;
- Черкаська область – 357;
- Чернівецька область – 848;
- Чернігівська область – 429.
Крім того, 91 310 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.
Нагадаємо, що у Києві станом на 21 січня підтвердили 1 552 нових випадки коронавірусу.
Станом на 21 січня коронавірус в Україні підтвердили у 3 819 538 людей. За добу виявили 20 156 нових випадків.