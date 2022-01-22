В Україні за минулу добу, 21 січня, зафіксовано 22 473 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 838 дітей та 535 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 608 осіб;

летальних випадків – 136;

одужало – 4 610 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 3 842 011 осіб;

одужало – 3 580 878 осіб;

летальних випадків – 99 129;

проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1744;

Вінницька область – 1005;

Волинська область – 512;

Дніпропетровська область – 785;

Донецька область – 701;

Житомирська область – 879;

Закарпатська область – 682;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 2284;

Київська область – 743;

Кіровоградська область – 100;

Луганська область – 291;

Львівська область – 3293;

Миколаївська область – 283;

Одеська область – 1079;

Полтавська область – 549;

Рівненська область – 828;

Сумська область – 1355;

Тернопільська область – 923;

Харківська область – 1159;

Херсонська область – 334;

Хмельницька область – 1064;

Черкаська область – 357;

Чернівецька область – 848;

Чернігівська область – 429.

Крім того, 91 310 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

Нагадаємо, що у Києві станом на 21 січня підтвердили 1 552 нових випадки коронавірусу.

Станом на 21 січня коронавірус в Україні підтвердили у 3 819 538 людей. За добу виявили 20 156 нових випадків.