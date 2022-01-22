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В Україні за минулу добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків Covid-19

22 Січня 2022, 08:31
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 21 січня, зафіксовано 22 473 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 838 дітей та 535 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 608 осіб;
  • летальних випадків – 136;
  • одужало – 4 610 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 3 842 011 осіб;
  • одужало – 3 580 878 осіб;
  • летальних випадків – 99 129;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1744;
  • Вінницька область – 1005;
  • Волинська область – 512;
  • Дніпропетровська область – 785;
  • Донецька область – 701;
  • Житомирська область – 879;
  • Закарпатська область – 682;
  • Запорізька область – 246;
  • Івано-Франківська область – 2284;
  • Київська область – 743;
  • Кіровоградська область – 100;
  • Луганська область – 291;
  • Львівська область – 3293;
  • Миколаївська область – 283;
  • Одеська область – 1079;
  • Полтавська область – 549;
  • Рівненська область – 828;
  • Сумська область – 1355;
  • Тернопільська область – 923;
  • Харківська область – 1159;
  • Херсонська область – 334;
  • Хмельницька область – 1064;
  • Черкаська область – 357;
  • Чернівецька область – 848;
  • Чернігівська область – 429.

Крім того, 91 310 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

Нагадаємо, що у Києві станом на 21 січня підтвердили 1 552 нових випадки коронавірусу.

Станом на 21 січня коронавірус в Україні підтвердили у 3 819 538 людей. За добу виявили 20 156 нових випадків.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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