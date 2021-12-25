Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Україні за минулу добу зареєстрували 5 276 нових випадків Covid-19

25 Грудня 2021, 09:40
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 24 грудня, зафіксовано 5 276 нових випадків Covid-19. Серед них захворіло 378 дітей та 90 медпрацівників.

За минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 689 осіб;
  • летальних випадків – 268;
  • одужало – 15 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 642 314 осіб;
  • одужало – 3 423 933 особи;
  • летальних випадків – 94 700;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 908;
  • Вінницька область – 153;
  • Волинська область – 203;
  • Дніпропетровська область – 167;
  • Донецька область – 390;
  • Житомирська область – 117;
  • Закарпатська область – 193;
  • Запорізька область – 180;
  • Івано-Франківська область – 177;
  • Київська область – 362;
  • Кіровоградська область – 83;
  • Луганська область – 55;
  • Львівська область – 375;
  • Миколаївська область – 127;
  • Одеська область – 263;
  • Полтавська область – 308;
  • Рівненська область – 113;
  • Сумська область – 111;
  • Тернопільська область – 121;
  • Харківська область – 193;
  • Херсонська область – 41;
  • Хмельницька область – 218;
  • Черкаська область – 166;
  • Чернівецька область – 102;
  • Чернігівська область – 150.

Також за минулу добу 17 222 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка