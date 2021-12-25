В Україні за минулу добу, 24 грудня, зафіксовано 5 276 нових випадків Covid-19. Серед них захворіло 378 дітей та 90 медпрацівників.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 1 689 осіб;
- летальних випадків – 268;
- одужало – 15 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 642 314 осіб;
- одужало – 3 423 933 особи;
- летальних випадків – 94 700;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 908;
- Вінницька область – 153;
- Волинська область – 203;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 390;
- Житомирська область – 117;
- Закарпатська область – 193;
- Запорізька область – 180;
- Івано-Франківська область – 177;
- Київська область – 362;
- Кіровоградська область – 83;
- Луганська область – 55;
- Львівська область – 375;
- Миколаївська область – 127;
- Одеська область – 263;
- Полтавська область – 308;
- Рівненська область – 113;
- Сумська область – 111;
- Тернопільська область – 121;
- Харківська область – 193;
- Херсонська область – 41;
- Хмельницька область – 218;
- Черкаська область – 166;
- Чернівецька область – 102;
- Чернігівська область – 150.
Також за минулу добу 17 222 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.