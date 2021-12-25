В Україні за минулу добу, 24 грудня, зафіксовано 5 276 нових випадків Covid-19. Серед них захворіло 378 дітей та 90 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано – 1 689 осіб;

летальних випадків – 268;

одужало – 15 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Також за минулу добу 17 222 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.