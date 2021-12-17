В Україні готові до запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу. Нині країна вже домовилася про постачання препаратів для Covid-вакцинації на наступні декілька років.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, застосування бустерної дози вакцини не вплине на звичайні темпи вакцинації.

– Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові, – зазначив міністр.

Ляшко розповів, що бустерна вакцинація в Україні може з’явитися вже у січні-лютому 2022 року. Але у країні можна почати щеплення третьою дозою раніше, якщо мінімум 50% українців отримають дві дози вакцини.

Загалом Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer на наступний рік. А на 2023 рік – ще 25 млн доз.