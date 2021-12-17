В Україні готові до запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу. Нині країна вже домовилася про постачання препаратів для Covid-вакцинації на наступні декілька років.
Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, застосування бустерної дози вакцини не вплине на звичайні темпи вакцинації.
– Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові, – зазначив міністр.
Ляшко розповів, що бустерна вакцинація в Україні може з’явитися вже у січні-лютому 2022 року. Але у країні можна почати щеплення третьою дозою раніше, якщо мінімум 50% українців отримають дві дози вакцини.
Загалом Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer на наступний рік. А на 2023 рік – ще 25 млн доз.
13 грудня міністр підписав наказ про введення третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям громадян, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше.
Так, щеплення рекомендують робити людям із ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, з імунодефіцитним станом, людям, які проходять імунодепресивну терапію.
Раніше глава МОЗ сказав, що йдеться саме про додаткову дозу вакцини, а не бустерну.
Додаткову дозу вводять через 28 днів після основної схеми вакцинації – другого щеплення. І це вакцина того самого виробника.