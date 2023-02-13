В Україні запущений чат-бот Календар здорових українців, на якому можна дізнатися, в якому віці варто робити ті чи інші щеплення та обстеження, які з них зараз є безкоштовними і як їх можна отримати.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
– Крім того, чат-бот надає персональні рекомендації щодо поліпшення стану здоров’я і показує найближчі до користувача медичні установи з необхідними послугами, – йдеться в повідомленні.
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Сервіс складається з п’яти основних розділів:
Зараз дивляться
- Знайомство;
- Системи на контролі;
- Персональні рекомендації;
- Щеплення за календарем і без;
- Де пройти обстеження.
Скористатися чат-ботом можна в месенджерах Telegram і Viber.
Джерело: Мінреінтеграції