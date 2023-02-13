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В Україні запущений чат-бот про безкоштовні медпослуги та права пацієнтів

13 Лютого 2023, 09:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

В Україні запущений чат-бот Календар здорових українців, на якому можна дізнатися, в якому віці варто робити ті чи інші щеплення та обстеження, які з них зараз є безкоштовними і як їх можна отримати.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Крім того, чат-бот надає персональні рекомендації щодо поліпшення стану здоров’я і показує найближчі до користувача медичні установи з необхідними послугами, – йдеться в повідомленні.

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Сервіс складається з п’яти основних розділів:

Зараз дивляться
  • Знайомство;
  • Системи на контролі;
  • Персональні рекомендації;
  • Щеплення за календарем і без;
  • Де пройти обстеження.

Скористатися чат-ботом можна в месенджерах Telegram і Viber.

Джерело: Мінреінтеграції

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