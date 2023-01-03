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В Україні затвердили нові медичні професії, зокрема й бойового медика

3 Січня 2023, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство економіки України затвердило зміни до Національного класифікатора професій, які стосуються професій у сфері охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється про такі нововведення:

  • до групи 2229.2 Професіонали в сфері медицини (крім сестринської справи та акушерства): професіонал з фармаконагляду;
  • до групи 2445.2 Психологи: клінічний психолог і психотерапевт;
  • до групи 3231 Медичні сестри, які асистують професіоналам: сестра медична (брат медичний) з реабілітації.
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Зазначається, що ці зміни були внесені відповідно до пропозицій МОЗ для удосконалення системи фармаконагляду (нагляду за безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів) та системи фізичної та психологічної реабілітації у сфері охорони здоров’я.

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Також до класифікатора введена така потрібна і актуальна професія в період воєнного стану як “бойовий медик”.

Наразі МОЗ спільно з профільними експертними організаціями опрацьовує проєкт професійного стандарту на нові професії.

Джерело
МОЗ
Теги
Мінекономрозвитку Медики МОЗ України професії
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