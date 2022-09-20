В період цьогорічного епідсезону грипу в Україні очікується циркулювання чотирьох штамів грипу. Епідемічний період захворюваності розпочнеться з 3 жовтня. Про це повідомили у ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– Епідемічний період захворюваності на грип та ГРВІ в Україні триває з 40-го тижня поточного року до 20-го тижня наступного. Цього року він розпочнеться з 03.10.2022 і триватиме до 21.05.2023, – повідомили у Київському міському центрі.

У центрі додали, що станом на 19 вересня 2022 року у Києві вірус грипу не виявлений, а захворюваність на грип та ГРВІ у столиці відповідає міжепідемічному періоду та порі року.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за даними ВООЗ, у сезоні грипу 2022/23 в Північній півкулі, в тому числі в Україні, будуть циркулювати такі штами:

Зараз дивляться

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Новими для України цього року є: