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В Україну 3 жовтня прийдуть чотири штами грипу: два з них – нові для нас

20 Вересня 2022, 14:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
грипп
Джерело: Depositphotos

В період цьогорічного епідсезону грипу в Україні очікується циркулювання чотирьох штамів грипу. Епідемічний період захворюваності розпочнеться з 3 жовтня. Про це повідомили у ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– Епідемічний період захворюваності на грип та ГРВІ в Україні триває з 40-го тижня поточного року до 20-го тижня наступного. Цього року він розпочнеться з 03.10.2022 і триватиме до 21.05.2023, – повідомили у Київському міському центрі.

У центрі додали, що станом на 19 вересня 2022 року у Києві вірус грипу не виявлений, а  захворюваність на грип та ГРВІ у столиці відповідає міжепідемічному періоду та порі року.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за даними ВООЗ, у сезоні грипу 2022/23 в Північній півкулі, в тому числі в Україні, будуть циркулювати такі штами:

Зараз дивляться
  • вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
  • вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).
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Новими для України цього року є:

  •  вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
  •  вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria).

Джерело
УНН
Теги
Грип
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