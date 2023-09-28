В Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології міста Ужгород вперше успішно виконали трансплантацію серця від посмертного донора.
Родичі вже померлої 44-річної пацієнтки лікарні дали дозвіл на забір органів для трансплантації одразу після смерті.
Лікарі Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, після констатації смерті мозку пацієнтки, одразу зв’язалися з командою лікарів Першого територіального медичного об’єднання міста Львова, які пізніше прибули разом із хворим.
Трансплантація серця відбулася одразу після забору органу, оскільки серце “живе” поза організмом до 3-4 годин.
Окрім серця, також були придатні до трансплантації печінка та нирки, які були транспортовані до Львова для пересадки.
Весь процес забору органів та трансплантації тривав близько 6 годин.
Джерело: Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології міста Ужгород