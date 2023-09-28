В Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології міста Ужгород вперше успішно виконали трансплантацію серця від посмертного донора.

Родичі вже померлої 44-річної пацієнтки лікарні дали дозвіл на забір органів для трансплантації одразу після смерті.

Лікарі Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, після констатації смерті мозку пацієнтки, одразу зв’язалися з командою лікарів Першого територіального медичного об’єднання міста Львова, які пізніше прибули разом із хворим.

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Трансплантація серця відбулася одразу після забору органу, оскільки серце “живе” поза організмом до 3-4 годин.

Окрім серця, також були придатні до трансплантації печінка та нирки, які були транспортовані до Львова для пересадки.

Весь процес забору органів та трансплантації тривав близько 6 годин.

Джерело: Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології міста Ужгород