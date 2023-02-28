Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я (HERA) передало Україні 10 тис. доз вакцини Jynneos проти віспи мавп. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Україна отримала вакцину як гуманітарну допомогу в рамках EU4Health – програми ЄС з охорони здоров’я, до якої Україна приєдналася у липні 2022 року, – йдеться у повідомленні

У відомстві зазначили, що вакцина буде розподілена і розвезена МОЗ в регіони відповідно до потреб. Вакцинація людей, що відносяться до груп ризику, буде здійснюватися безкоштовно.

Jynneos – це жива ослаблена вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, розроблена виробником Bavarian Nordic. Вакцина призначена для людей старше 18 років, які мають високий ризик зараження натуральною віспою або віспою мавп.

Зараз дивляться

Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається з двох доз з інтервалом в 28 днів. Людям, які раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, потрібно вакцинуватися тільки, якщо з часу щеплення пройшло більше 10 років.

Віспа мавп за симптомами воно дуже схожа на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт з висипом на тілі інфікованої людини, кашель або чхання, дотик до одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на віспу мавп.

Віспа мавп в більшості випадків протікає набагато легше, ніж натуральна віспа. Однак іноді вона все ж може призвести до летальних випадків.

До 2022 року віспа мавп фіксувалася в основному в країнах Центральної і Західної Африки, наразі більшість нових випадків фіксуються в Південній і Північній Америці, є випадки захворювання в Європі. В Україні вже теж зафіксовані випадки захворювання на віспу мавп.