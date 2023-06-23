В Японії зафіксували перший у світі випадок смерті від вірусу Оз, викликаним укусом кліща.

Про це повідомляє видання Nippon. Зазначається, що 70-річна жінка, яка померла минулого року від запалення серцевого м’яза, була зараження вірусом Оз.

Вона звернулася до медичного закладу у префектурі Ібаракі влітку 2022 року після того, як у неї з’явилися лихоманка та втома.

У жінки діагностували пневмонію, але після того, як її стан погіршився, пацієнтку госпіталізували. На її правому стегні виявили укуси кліщів.

Жінка померла від міокардиту, запалення серцевого м’яза, через 26 днів після госпіталізації.

Японія вперше виявила вірус Оз у 2018 році у кліщі Amblyomma testudinarium, знайденому в західній префектурі Ехіме.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, вірус передається через укус кліща. Антитіла були виявлені у диких мавп, кабанів і оленів у різних районах країни.

Також повідомляють про те, що два мисливці в Ямагуті отримали позитивні результати на антитіла.

Наразі вакцини проти Оз не існує. В інституті заявили, що зараження вірусом не обов’язково є смертельним, але необхідно провести додаткові дослідження щодо його симптомів і небезпеки.