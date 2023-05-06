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Вага при народженні – 550 гр: завдяки зусиллям тернопільських лікарів Михайлик житиме

6 Травня 2023, 17:42
Валентина Андрейко журналістка
новонародж тернопіль

Ще одна перемога! Михайлик, 550 гр, 31 см, 25 тижнів.

Цією фразою розпочала свій коротенький пост у соціальній мережі Неоніла Скубенко. Вона працює завідувачкою відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного клінічного перинатального центра Мати і дитина.

Так, судячи з відгуків на цей пост, перемог у цьому відділенні дійсно немало. Мами недоношених малят вважають, що життям своїх діток вони завдячують саме професіоналізму фахівців, які тут працюють.

Михайлика виходжували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених 55 днів. І під час виписки хлопчик уже важив 1450 гр.

– Для когось ці цифри нічого не означають, а для нас і батьків це важка щоденна боротьба – успішна боротьба, – написала Неоніла Скубенко.

Такі дітки відчувають і любляче серце і віру в них!  Тому й ростуть, пнуться до сонечка, попри все.

Здебільшого Михайлик зараз на руках у мами, і він ще не знає, що його тато, який захищає Україну на полі бою, більш за все мріє пригорнути і поцілувати сина.

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Джерело і фото: Неоніла Скубенко

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Медики новонароджені Тернопіль
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