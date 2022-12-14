Під час розроблення вакцин проти Covid-19 свою ефективність показала технологія мРНК. Вчені припустили, що вона може бути такою ж успішною у боротьбі з іншими вірусами та захворюваннями, наприклад раком, пише GMA News Online.

Фармакологічні компанії Moderna та Merck використали цю технологію для створення персоналізованих вакцин для хворих на рак шкіри. І схоже, вони мають позитивні результати.

У попередньому дослідженні взяли участь 150 людей. Всі вони мали операцію з видалення меланоми хірургічним шляхом, а потім отримали по дев’ять доз експериментальної вакцини в комплексі з препаратом для лікування раку шкіри.

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Результати дослідження свідчать: ризик смерті чи рецидиву знизився на 44% порівняно з пацієнтами, які отримали лише імунотерапевтичний препарат.

– Сьогоднішні результати дають надію на прорив у лікуванні раку шкіри, – сказав гендиректор Moderna Стефан Бансель. – Дослідження свідчить, що мРНК, яка змінила перебіг пандемії Covid-19, також є ефективною для лікування меланоми.

Планується, що вже у 2023 році компанії запустять випробування третьої фази, у якому візьме участь більша кількість реципієнтів.

Вчені зазначають, що нова вакцина проти меланоми спрямована на те, щоб задіяти імунну систему — тобто пацієнт сам зможе генерувати індивідуальну протипухлинну відповідь, специфічну для пухлинної мутації.

Сьогодні меланома є найагресивнішою формою раку шкіри. Лише у 2020 році вона була діагностована у 325 тис. людей. Попереднє оцінювання свідчить, що вже цього року від меланоми помруть близько 8 тис. людей.

Джерело: GMA News Online