В Медичній школі Університету Вашингтона випробували вакцину проти раку молочної залози. Результати показали, що вона викликала сильну імунну відповідь на ключовий білок пухлин.

Авторка дослідження Мері Дісіс зазначила, що результати потрібно вважати попередніми. Однак, за її словами, вони є досить обнадійливими.

Перша фаза випробування мала встановити, чи генерує вакцина імунну відповідь. Білок, який називається рецептором епідермального фактора росту людини HER2, міститься на поверхні багатьох клітин, але в 30% випадків раку молочної залози його виробляється у 100 разів більше, ніж у нормальних клітинах.

Зараз дивляться

Учені пояснюють, що “HER2-позитивні” види раку здебільшого агресивні та частіше рецидивують після лікування, але надмірне виробництво HER2 також викликає імунну реакцію, яка може бути корисною.

У пацієнтів з цитотоксичним типом імунної відповіді, ймовірність повторного розвитку раку після лікування зменшується.

Для експерименту вчені запросили 66 жінок з метастатичним раком. Усі вони пройшли стандартний курс терапії або досягли повної ремісії. Учасниць дослідження поділили на три групи:

першій групі дали три вакцини низької дози (10 мкг),

другій – три ін’єкції з проміжною дозою 100 мкг,

третій групі – три ін’єкції високої дози 500 мкг.

Після 13 років спостереження науковці дійшли висновку, що вакцина успішно стимулювала необхідну цитотоксичну імунну відповідь, не викликаючи серйозних побічних ефектів.

Джерело: JAMA