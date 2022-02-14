В Україні наразі 24 із 25 регіонів вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення. А 10 областей – понад 50%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

– П’ятіркою антилідерів з вакцинації населення, на жаль, залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні однією дозою у 36-44% дорослого населення, – зазначив він.

За останній тиждень найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення зробили у Луганській області. Одразу за лідером розташовані Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

Міністр закликав людей у разі появи перших симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції залишатися вдома та проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

За минулу добу, 13 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 18 938 людей. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.