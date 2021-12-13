Епідеміологи кажуть, що Папуа-Нова Гвінея (ПНГ), де щеплено менше 5% населення, створює сприятливі умови не тільки для швидкого поширення, а й для появи нових варіантів Covid-19.

– Я занепокоєний тим, що ПНГ стане наступним місцем, де з’явиться новий варіант, – сказав керівник міжнародних гуманітарних програм австралійського Червоного Хреста Адріан Проуз.

Його занепокоєність поділяє і епідеміолог з Інституту Бернета Стефані Вакчер, яка працює в цій країні з минулого року.

За її словами, для всього світу не повинно мати значення, в якій саме країні з’явиться новий Covid-варіант. Країни зобов’язані мислити глобально, і пандемія показала, наскільки ми взаємопов’язані.

Папуа-Нова Гвінея протягом усього 2021 року боролася з руйнівним спалахом Covid-19.

Офіційне число загиблих від вірусу становить 573 людини, але справжній масштаб спалаху важко визначити через низькі показники тестування і стигми з приводу наявності цього захворювання.

У повідомленнях сказано, що люди просять лікарів не вказувати Covid-19 в якості причини смерті в свідоцтвах про смерть їхніх близьких.

Проведене в ПНГ велике дослідження в березні 2021 року, ще до великої хвилі вірусу, показало, що 24% медичних працівників в одній з лікарень загального профілю вже мали антитіла до Covid-19. Що вказувало на те, наскільки широко була поширена і при цьому не виявлена передача коронавірусу.

Covid-19 також завдав шкоди і без того слабкій, недостатньо забезпеченій ресурсами системі охорони здоров’я Папуа-Нової Гвінеї.

– Ми бачили, як великі лікарні в ПНГ скорочують свої медичні послуги. Турбує те, що ми починаємо бачити зростання проблем, пов’язаних з малярією, туберкульозом, іншими захворюваннями, поганим материнським і дитячим здоров’ям, – зазначає експерт.

Обидва експерти заявили, що повідомлення Австралії про Covid-вакцину AstraZeneca на початку року не допомогли людям в ПНГ повірити в безпеку вакцини.

Люди не хочуть вакцинуватися з багатьох причин: побоювання з приводу вакцини, з приводу чаклунства і стигматизації. Все це ставить Австралію під загрозу того, що наступний варіант виявиться просто у неї на порозі, попереджають вчені.