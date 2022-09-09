Нове дослідження свідчить, що рекомендовані вакцини на основі вірусу коров’ячої віспи (VACV) викликають сильну імунну відповідь проти вірусу віспи мавп, що спостерігається під час поточного спалаху (MPXV-2022). Інформація про це опублікована в міжнародному журналі Viruse.

З того часу, як новий вірус був вперше виявлений на початку травня 2022 року, було підтверджено понад 52 тис. випадків у більш ніж 90 країнах та регіонах, включаючи Гонконг, оскільки у понеділок у місті було зареєстровано перший завізний випадок.

Через кілька тижнів після появи нового штаму команда вчених провела геномне дослідження, щоб з’ясувати, чи можуть генетичні мутації, що спостерігаються в MPXV-2022, впливати на індуковану вакциною імунну відповідь проти віспи мавп.

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– Конкретні вакцини на основі VACV у минулому продемонстрували високу ефективність проти вірусів віспи мавп і вважаються важливим заходом боротьби зі спалахами, – сказав професор Маккей.

Він також відмітив, що оскільки це новий вірус віспи мавп, все ще не вистачає наукових даних про те, наскільки добре імунна відповідь людини, сформована вакцинами на основі VACV, розпізнає MPXV-2022 та забезпечує захист від хвороби.

Використовуючи геномні та імунологічні дані, команда оцінила генетичну схожість та відмінності між VACV та MPXV-2022, особливо в ділянках білка, на які націлені нейтралізуючі антитіла або Т-клітини, індуковані вакциною.

– Хоча ми ідентифікували невелику кількість різних мутацій у MPXV-2022, наше дослідження у ширшому плані демонструє, що VACV та MPXV-2022 генетично дуже схожі в ділянках, на які імунна система націлена за допомогою вакцинації, – пояснив професор Маккей.

Його колега професор Куадір сказав, що результати обнадійливі, і вчені очікують, що імунна відповідь, яка генерується вакцинами на основі VACV, продовжуватиме добре розпізнавати та реагувати на MPXV-2022, як це було у випадку з вірусами віспи мавп у минулому.

ВООЗ рекомендувала первинну профілактичну вакцинацію проти нового вірусу віспи мавп, яка також відома як доконтактна профілактика, для осіб з високим ризиком зараження. Очікується, що до Гонконгу перша партія вакцини прибуде протягом цього місяця.