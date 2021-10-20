Вакцина від коронавірусу виробництва компаній Pfizer/Biotech на 93% ефективна у запобіганні госпіталізації серед дітей у віці 12-18 років.

Про це свідчать результати дослідження Центрів з контролю і запобігання захворювань (CDC) у США. Його проводили у період з червня до вересня, коли штам коронавірусу Дельта був домінуючим варіантом.

Науковці проаналізували дані з 19 дитячих лікарень, у яких перебували 179 пацієнтів з Covid-19. З них 97% пацієнтів не були вакциновані від коронавірусу. Близько 16% дітей потребували під’єднання до апаратів життєзабезпечення.

Автори дослідження стверджують, що отримані дані посилюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу Covid-19.

Нині в країні можна вакцинувати препаратом Pfizer/Biotech дітей у віці від 12 років і старше. Але компанії хочуть, щоб вакцину дозволили для дітей у віці до п’яти років.

Розробники вже заявляли про ефективність свого препарату серед дітей від 5 до 11 років. Дітям молодшого шкільного віку компанія пропонує вводити меншу дозу речовини – третину від кількості.

Водночас в Україні масово вакцинувати від коронавірусу дітей будуть тільки тоді, коли щеплення отримає усе доросле населення країни. Детальніше про вакцинацію дітей від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.