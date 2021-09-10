Найближчими тижнями німецька біотехнологічна компанія BioNTech сподівається отримати дозвіл на використання вакцини від Covid-19 для дітей від п’яти до 11 років.

Про це заявила директор з медичних досліджень в BioNTech Озлем Тюречі.

– Найближчими тижнями ми надамо результати нашого дослідження серед дітей у віці від п’яти до 11 років у всьому світі і подамо заявку на схвалення вакцини для цієї вікової групи, в тому числі тут, в Європі, – сказала Озлем Тюречі. – Ми вже готуємося до виробництва.

Вона повідомила також, що це той самий препарат, що й для дорослих, тільки з меншим дозуванням.

У грудні вчені очікують отримати результати дослідження серед дітей у віці від шести місяців, а потім подати документи на затвердження і цієї вакцини.

У Німеччині діти до 12 років вже можуть бути щеплені вакциною BioNTech – Pfizer до середини жовтня.

Учні в усьому світі повертаються в класи, але кожна країна вимагає дотримання крантинних правил. Між учнівськими стільцями дистанція півтора метра, маски у приміщеннях школи і шкільних автобусах. Проте і школярі, і їхні батьки щасливі можливості знову відвідувати школу навіть за таких обмежень.

Джерело: Der Spiegel