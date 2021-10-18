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Вакцинація дітей від Covid-19: в Англії відкриваються спеціальні клініки

18 Жовтня 2021, 12:31 Лариса Божко
вакцинація діти
Джерело: Depositphotos

Очікується, що протягом декількох тижнів в Англії будуть відкриті клініки вакцинації для дітей віком від 12 до 15 років, щоб зупинити зростання захворюваності Covid-19 в середніх школах.

Таке рішення було ухвалено, коли у Великій Британії було зареєстровано 45 140 нових випадків захворювання на Covid-19 –  найвища щоденна кількість із середини липня,  і 57 нових смертей протягом 28 днів після позитивного тесту.

Відсоток британців, що мають позитивний результат тесту на коронавірус, нині є найвищим для осіб віком 12-15 років, проте рівень вакцинації серед цієї вікової групи становить лише 14,2% в Англії порівняно з 44,3% у Шотландії, де учнів вакцинують у клініках, а не так як в Англії через школи.

Старші підлітки в Англії вже можуть відвідувати поліклініки, щоб отримати свою першу дозу вакцини Covid-19, при цьому 56,5% дітей віком від 16 до 18 років вже вакциновані.

В Уельсі діти віком від 12 до 15 років здебільшого вакцинуються в центрах вакцинації, тоді як у Північній Ірландії та Англії, вакцинація переважно проводиться в школах.

Згідно з останніми даними, опублікованими Управлінням національної статистики, протягом тижня, один із 14 дітей середнього шкільного віку мав Covid. Хоча за тиждень до цього один із 20 учнів був інфікований.

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Професор Кевін Макконуей, почесний професор прикладної статистики Відкритого університету, сказав, що останні результати серед дітей середнього шкільного віку викликають занепокоєння.

– Хоч би як  на це дивитися, це величезне зростання, яке сталося через відкриття шкіл і, що особливо важливо,  рівень вакцинації дітей у цій віковій групі все ще залишається низьким, – сказав він.

Уряд мав намір вакцинувати дітей до листопада, але, ймовірно, цієї цілі не буде досягнуто.

Деякі батьки повідомили, що їхнім дітям і не пропонували пройти вакцинацію до листопада.

В Україні теж планують почати вакцинувати від коронавірусу дітей, але для цього необхідно спочатку імунізувати усе доросле населення.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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