Очікується, що протягом декількох тижнів в Англії будуть відкриті клініки вакцинації для дітей віком від 12 до 15 років, щоб зупинити зростання захворюваності Covid-19 в середніх школах.

Таке рішення було ухвалено, коли у Великій Британії було зареєстровано 45 140 нових випадків захворювання на Covid-19 – найвища щоденна кількість із середини липня, і 57 нових смертей протягом 28 днів після позитивного тесту.

Відсоток британців, що мають позитивний результат тесту на коронавірус, нині є найвищим для осіб віком 12-15 років, проте рівень вакцинації серед цієї вікової групи становить лише 14,2% в Англії порівняно з 44,3% у Шотландії, де учнів вакцинують у клініках, а не так як в Англії через школи.

Старші підлітки в Англії вже можуть відвідувати поліклініки, щоб отримати свою першу дозу вакцини Covid-19, при цьому 56,5% дітей віком від 16 до 18 років вже вакциновані.

В Уельсі діти віком від 12 до 15 років здебільшого вакцинуються в центрах вакцинації, тоді як у Північній Ірландії та Англії, вакцинація переважно проводиться в школах.

Згідно з останніми даними, опублікованими Управлінням національної статистики, протягом тижня, один із 14 дітей середнього шкільного віку мав Covid. Хоча за тиждень до цього один із 20 учнів був інфікований.

Професор Кевін Макконуей, почесний професор прикладної статистики Відкритого університету, сказав, що останні результати серед дітей середнього шкільного віку викликають занепокоєння.

– Хоч би як на це дивитися, це величезне зростання, яке сталося через відкриття шкіл і, що особливо важливо, рівень вакцинації дітей у цій віковій групі все ще залишається низьким, – сказав він.

Уряд мав намір вакцинувати дітей до листопада, але, ймовірно, цієї цілі не буде досягнуто.

Деякі батьки повідомили, що їхнім дітям і не пропонували пройти вакцинацію до листопада.

В Україні теж планують почати вакцинувати від коронавірусу дітей, але для цього необхідно спочатку імунізувати усе доросле населення.