В Україні щорічно восени починається сезон грипу, який триває до травня. Щоб захиститися від цього захворювання та уникнути ускладнень, можна вакцинуватися від грипу в сімейного лікаря.

Про це повідомив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заіка під час брифінгу 22 вересня. За його словами, зараз українцям необхідно вакцинуватися як від коронавірусу, так і від грипу.

Проміжок між двома щепленнями може становити до двох тижнів.

– Якщо ви вакцинувалися від коронавірусу, то можете брати інтервал у два тижні для того, щоб отримати щеплення від грипу. Але у будь-якому разі варто звертати увагу на те, що вакцинація – це медична маніпуляція, – зазначив Заіка.

Це означає, що направлення на вакцинацію людина має отримати від лікаря. Згідно зі статистикою, понад 600 тис. людей помирають від ускладнень грипу. Тому щеплення насамперед рекомендують вагітним жінкам, людям літнього віку, дітям від шести місяців та людям із супутніми хворобами.

Він наголосив, що якщо ви потребуєте щеплення від грипу та Covid-19, то варто звернутися до сімейного лікаря, щоб порадитися та відпрацювати графік вакцинації.

Також не варто забувати про рутинні щеплення, адже окрім коронавірусу існують й інші небезпечні для здоров’я хвороби, як-от дифтерія, правець, кір, краснуха та інше.

Заіка наголосив, що вакцинація від коронавірусу не може запобігти грипу та навпаки.

Крім того, щеплення від грипу не може захистити організм від інших видів вірусу, які також активно поширюються в Україні. Тому людям варто дотримуватися усіх необхідних протиепідемічних заходів, щоб вберегтися від хвороб.

Цього року в Україні будуть доступні три вакцини від грипу:

Інфлувак Тетра: вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, поверхневий антиген, інактивована, Нідерланди.

Джісі Флю Квадривалент / GC FLU QUADRIVALENT: вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований), Корея.

Ваксігрип Тетра / VAXIGRIP TETRA: спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, інактивована, Франція.

Щеплення від грипу зменшує ризики ‎смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на ‎‎60%. Детальніше про вакцинацію від грипу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ