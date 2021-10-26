Незважаючи на те, що більше мільярда жителів Китаю, або 75% від чисельності всього населення, отримали обидві дози вакцини від Covid-19, країну стрімко охоплює новий потужний спалах коронавірусної інфекції.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров’я КНР Мі Фен.

За його словами, починаючи з 17 жовтня, було зафіксовано відразу кілька вогнищ захворювання, які швидко розширюються. Протягом декількох днів в одинадцяти провінціях країни було зареєстровано понад сотні нових випадків захворювання на Covid-19. Влада побоюється, що інфекція швидко пошириться і далі.

Зазначається, станом на 24 жовтня з 133 випадків зараження 106 були пов’язані з туристичними групами. У зв’язку з цим урядом Китаю було ухвалено рішення про заборону туристичних поїздок в гарячі регіони, а також про посилення умов в’їзду в столицю.

Тепер від туристів вимагатимуть обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту з двотижневою обсервацією.

Враховуючи, що Сovid-інфікування виявлено майже в третині провінцій і регіонів країни, зокрема у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Гуйчжоу і Пекіні, в країні знову почали працювати пункти тестування.