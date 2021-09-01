Накопичуються докази того, що вакцина проти кору, паротиту і краснухи (MMR), що вводиться в ранньому дитинстві, і вакцина проти правця, дифтерії і кашлюку (Tdap), що вводиться кожні 10 років, підсилюють захист від важкої форми Covid-19.

Щоб з’ясувати, чи вакцини MMR та Tdap забезпечують додатковий захист від Covid-19, дослідники американського Brigham and Women’s Hospital провели лабораторні аналізи з використанням нових чутливих методів для виявлення та характеристики Т-клітинної відповіді на антигени.

Вони застосували ці методи для вимірювання реакції Т-клітин, виділених з крові пацієнтів з Covid-19, що одужують, і пацієнтів, вакцинованих проти Covid-19, на антигени SARS-CoV-2 і вакцини MMR і Tdap.

Об’єднавшись зі співробітниками клініки Клівленда, вони також залучили велику, добре анотовану когорту пацієнтів з Covid-19 і виявили, що попередня вакцинація MMR або Tdap була пов’язана зі зниженням тяжкості захворювання.

– Ми знаємо, що під час пандемії Covid-19 мало місце помітне зниження числа планових щеплень для дітей та підлітків, – зазначила старший науковий співробітник відділення патології Таня Маядас.

І додала, що отримані результати дослідження підкреслюють важливість планової вакцинації дітей і дорослих. Оскільки ці вакцини не тільки захищають від руйнівних хвороб, але й збирають все більше свідчень того, що деякі з них забезпечують певний ступінь захисту від важкої форми Covid-19.

Автори відзначають, що, хоча їх лабораторні дані підкріплені епідеміологічними спостереженнями, необхідна подальша робота для оцінки зв’язку між вакцинацією MMR і Tdap і тяжкістю захворювання Covid-19, щоб визначити, чи є цей зв’язок причинним.

Результати передбачають, що, хоча MMR і Tdap не замінюють вакцини проти Covid-19, вони можуть забезпечити більш надійний захист, можливо, від нових спайк-варіантів, ніж одна тільки Сovid-вакцина. А в регіонах, де вакцини проти Covid-19 недоступні, можуть уберегти інфікованих людей від розвитку важких захворювань.