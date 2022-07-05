У відділенні судинної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака (ЗОКЛ) вперше провели операцію з корекції тазового повнокрів’я. В Україні лікуванням цієї патології займаються лише два-три центри.

– Сьогодні близько 20% жінок страждають від хронічного тазового болю, – розповідає професор, доктор медичних наук Андрій Никоненко. – Однією з його причин є варикозне розширення вен тазу, що супроводжується гінекологічними порушеннями або захворюваннями.

Симптомами є важкість та хронічні болі в області тазу, які іноді нагадують запалення органів малого тазу.

Причиною тазового повнокрів’я може бути вроджена патологія. Вона дається взнаки ще до вагітності й часто призводить до безпліддя. Та 70% жінок відчувають її симптоми після других-третіх пологів, а після четвертих – 100%.

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Операція з корекції тазового повнокрів’я пацієнтці Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака була виконана з мінідоступом, тобто мінімально травматичним для пацієнта втручанням, косметичним швом тощо.

Операція на венах тазу майже одразу дала позитивний результат. Пацієнтка вже на другий день відчула полегшення, припинилися важкість та біль. Операція виконувалась під загальною анестезією.

За словами Андрія Никоненка, під час цієї операції вперше в Україні виконувався інвазійний моніторинг тиску в нижній порожній вені, вареальній та повздовжній венах.

– Ми дотримуємося європейського методу лікування цієї патології. Корекція тазового повнокрів’я виконується відкрито (в нашому випадку) і закрито, тобто за допомогою ангіографа, – зауважив Андрій Никоненко. – Дуже важливо, щоб гінеколог вчасно направив пацієнтку з цією патологією до судинного хірурга.

Діагностика і лікування тазового повнокрів’я ефективні при співпраці різних спеціалістів: гінеколога, судинного хірурга, радіолога.

Дуже важливо провести правильний гінекологічний огляд, призначити додаткові методи обстеження – УЗД, комп’ютерна томографія тощо, і у разі виявлення патології вен – направляти пацієнтку на консультацію до судинного хірурга.

Інакше хвороба почне прогресувати і варикозно розширені вени з’являться не тільки в середині тазу, але і на передній черевній стінці, в інтимних місцях тощо.

Джерело: ЗОКЛ

Фото: ЗОКЛ