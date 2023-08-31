Як повідомили місцеві органи охорони здоров’я Польщі, 16 людей померли і понад 150 були госпіталізовані на південному сході країни внаслідок спалаху хвороби легіонерів – важкого штаму бактеріальної пневмонії.

Спалах був сконцентрований у південно-східному місті Жешув, що розташоване приблизно за 100 км від кордону з Україною, хоча деякі випадки були зареєстровані і в інших місцях.

Міністерство охорони здоров’я Польщі заявило, що найімовірнішим джерелом інфекції була муніципальна водопровідна мережа Жешува.

– Фактична кількість зареєстрованих випадків за останні два тижні – це те, що ми зазвичай фіксуємо за два роки, – зазначив голова Польської асоціації епідеміологів та інфекціоністів, професор Роберт Флісіак.

Колись відносно тихий Жешув став важливим центром міжнародного реагування на вторгнення Росії в Україну, прийнявши тисячі українських біженців.

Смертельні випадки, що сталися минулого тижня, викликали в Польщі необґрунтовані чутки про відповідальність за спалах Росії.

Як заявив заступник міністра, який курирує спецслужби країни Станіслав Зарін, польська служба внутрішньої безпеки проводить звичайне розслідування обставин зараження, щоб виключити потенційні навмисні дії в цьому випадку.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США, хвороба легіонерів може призвести до летального результату приблизно в 10% випадків.

Більшість здорових людей, які зазнали впливу бактерій, не хворіють, але ризик вищий серед літніх людей і людей зі слабкою імунною системою.

За даними CDC, хвороба зазвичай поширюється під час вдихання крапель води, що переносяться повітрям (наприклад, пари з декоративних фонтанів або гідромасажних ванн), а не через міжособистісний контакт або питну воду.

За останні кілька днів місцева влада Жешува обробила міську мережу водопостачання хлором, намагаючись знищити інфекцію. Місцева влада рекомендувала жителям кип’ятити воду перед її вживанням.

За словами професора Флісіака, підвищення температури, частково спричинене зміною клімату, можливо, зіграло свою роль у спалаху, оскільки бактерії, що викликають хворобу легіонерів, процвітають у спеку.