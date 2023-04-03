Фахівці лікарні Святого Мартіна в Мукачеві успішно прооперували однорічну Єву з важкою вродженою вадою сечоводу. Про це співробітники медзакладу повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У дівчинки вроджений обструктивний мегауретер – одна зі складних вроджених вад розвитку сечовивідної системи, яка супроводжується порушенням спорожнення, – пишуть медики.

Вони також повідомили, що до лікарні дитина потрапила з ускладненням. Єдиним рішенням було хірургічне втручання.

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Дитячий хірург-уролог Дмитро Чеканов першим на Закарпатті почав проводити такі малоінвазивні операції за сучасною методикою. Такі втручання практикують навіть не в усіх обласних центрах України.

– Дитині провели екстравезикальну неоімплантацію сечоводу та J. Barry. Простими словами, заново вшили сечовід у сечовий міхур, – пояснили медики.

За їхніми словами, якби дівчинці вчасно не допомогли, вона могла залишитися без нирки.

Операція пройшла успішно. На четверту добу маленьку Єву вже виписали додому.

Джерело: лікарня Святого Мартина