В Україні профінансували одноразові страхові виплати для двох медичних працівників. Їм встановили групу інвалідності внаслідок інфікування гострим професійним захворюванням Covid-19.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування України. Загальна сума, яку виплатили медикам, становить 1,48 млн грн.

Допомогу у розмірі 794,5 тис. грн має отримати сімейний лікар з Житомирської області. Йому встановили II групу інвалідності. Також кошти у розмірі 681 тис. грн відправили заступнику головного лікаря з Житомирської області. Медику встановили III групу інвалідності.

Страхові виплати перерахували 13 жовтня за кошти державного бюджету відповідно до Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб. Кошти надійдуть на рахунки медичних працівників упродовж декількох банківських днів.

Станом на 13 жовтня ФССУ профінансував 43 одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановили інвалідність через коронавірус.

Нещодавно в уряді виділили додаткові 205 млн грн на виплати медичним працівникам, які борються з коронавірусом в Україні. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це актуально, адже нині зросло навантаження на лабораторні центри. Також зараз велика навантаженість у лікарнях.

Джерело: Фонд соціального страхування України