Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 36-річну лікаря з Донецької області, яка отримала важкі поранення під час ворожого артобстрілу.

– Ліля працює в селищі лікарем, виховує восьмирічну доньку. Чоловік на фронті. Раптовий артобстріл зруйнував медичний пункт, в якому вона вела прийом, – написав на своїй сторінці в Facebook керівник клініки Сергій Риженко.

За його словами, медика доставили в лікарню Мечникова рятувальники ДСНС. Молода жінка була без свідомості, з великими пораненнями голови, спини, ніг, які стали причиною величезної крововтрати.

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Стан був настільки критичним, що Лілія, за словами Сергія Риженка, провела цілих два місяці в реанімації сепсису.

– Сьогодні щасливі хвилини виписки. Маленька донька з бабусею забирає додому Лілю. Все найстрашніше позаду. Дочка на сидячій каталці підвозить маму до машини, радіючи зустрічі і щастю бути знову разом, – пише Сергій Риженко.

І висловлює щиру подяку за порятунок ще одного українського життя завідувачці реанімації сепсису Валентині Лісничій та рятувальникам регіонального ДСНС на чолі з генералом Андрієм Кульбачем.

Джерело: Сергій Риженко