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Вчені дізналися, як денне світло впливає на розумові здібності

13 Листопада 2022, 17:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Університету штату Мічиган в США провела дослідження на трав’яних щурах, щоб зрозуміти, як світло модулює функції і поведінку мозку.

– Трав’яні щури ведуть денний спосіб життя, аналогічний людському: вони сплять вночі і не сплять вдень. Це дозволяє набагато більш точно порівнювати трав’яних щурів і людей з типовими лабораторними мишами, які не ведуть денний спосіб життя, – пояснила професор психології Лілі Ян.

У своєму експерименті вчені піддавали одну групу трав’яних щурів тьмяному світлу, а іншу — яскравому, щоб імітувати умови зимового та літнього освітлення протягом чотирьох тижнів.

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За словами вчених, різниця між тьмяним і яскравим освітленням була невелика, але було виявлено значний вплив на когнітивні функції гризунів.

Відзначається, що з наближенням зими дні стають все коротшими і багато людей помічають втрату енергії, проблеми з концентрацією уваги і з пам’яттю.

– Люди, які прокидаються рано вранці, можуть отримати користь від ранкового світла, – зазначає Лілі Ян.

Але за її словами, перехід на зимовий час може бути особливо шкідливим для людей вечірнього типу, які не отримують переваги додаткової години денного світла вранці.

Вчені заявляють, що якщо вдасться зрозуміти, чому ми почуваємося щасливішими в яскравий сонячний день, то можна спробувати допомогти людям, які страждають на сезонну депресію.

А якщо дізнаємося, як світло модулює когнітивні функції, зможемо націлитися навіть на профілактику деменції, резюмують дослідники.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження перехід на зимовий час
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