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Вчені дізналися, як мозок заважає схуднути

4 Вересня 2022, 15:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Раніше вчені вважали, що мозок не регулює процес спалювання жиру в організмі людини, проте нове дослідження свідчить зовсім про інше: наш мозок може напряму посилати сигнали в жирові тканини,  впливаючи таким чином на метаболічні процеси.

За словами автора дослідження Ю Вана, вченим вдалося виявити групу нейронів, що розгалужується від хребта до жирової тканини і безпосередньо пов’язана з частиною мозку. Це відкриття дозволило вченим припустити, що наш мозок активно досліджує наш жир та контролює процеси в ньому.

Коли вчені заблокували зв’язок між мозком та жировими тканинами, вони отримали неочікуваний результат. Виявилося, що в разі вимкнення сенсорних нейронів організм вмикає симпатичну систему, яка починає активувати процеси спалювання жиру. При цьому білі жирові клітини активно перетворюються на бурий жир.

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Вчені дійшли висновку, що сенсорні нейрони та симпатична нервова система працюють у тандемі — перші вимикають метаболічний процес, а друга — запускає його. В результаті стало зрозуміло, що наш мозок здатний безпосередньо впливати на процес спалювання жиру, а значить, і на схуднення.

Джерело:  New Atlas

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