Науковий співробітник Національного центру посттравматичного стресу в Бостонській системі охорони здоров’я штату Вірджинія Марк Лог повідомив, що згідно з результатами дослідження ветеранів збройних конфліктів, виявлено сильний зв’язок між посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) і хворобою Альцгеймера (деменцією).

За його словами, два інші фактори включали черепно-мозкову травму та варіант гена АРОЕ.

– Дослідження показали, що якщо ви успадковуєте одну копію e4 [APOE], у вас підвищений ризик хвороби Альцгеймера. І ще більшому ризику, якщо – дві копії. Піку досягає десь між 65 і 70 роками, – сказав Лог.

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Однак ризик деменції, пов’язаної з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) і травмою голови, за словами експерта, вище, ніж у носіїв небезпечного гена.

– Наслідки посттравматичного стресового розладу і черепно-мозкової травми були настільки ж очевидні і виглядали схожими на ефект успадкування е4 від одного з ваших батьків, — додав Марк Лог.

І підкреслив, що наразі жоден генетичний тест не може сказати, чи є ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Тести можуть дати лише оцінку ймовірності розвитку деменції, яка може бути вищою або нижчою за середню.

Марк Лог припускає, що попередні травми голови та посттравматичний стресовий розлад можуть мати велике значення у ризику деменції.

Фактори ризику хвороби Альцгеймера

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії виділяє інші відомі фактори ризику, які можуть збільшити ймовірність розвитку у людини хвороби Альцгеймера.

Деякі фактори ризику не можуть бути змінені: наприклад, ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера після 65 років подвоюється кожні п’ять років.

Інші фактори ризику, що піддаються зміні:

високий кров’яний тиск;

високий вміст холестерину;

серцево-судинні захворювання.

Звичні ризики хвороби Альцгеймера включають куріння і малорухливий спосіб життя, що може привести до ожиріння, відзначають експерти.

Джерело: Express