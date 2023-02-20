Група вчених у своїй статті, опублікованій в авторитетному науковому журналі і присвяченій пріоритетам для дослідження ChatGPT, висловилася, зокрема, з приводу відповідей штучного інтелекту (ШІ) на питання про здоров’я.

ChatGPT – система машинного навчання, що створює складні і осмислені тексти. Поява нейромережі викликала ажіотаж і суперечки, оскільки вона доступна всім, безкоштовно і проста у використанні.

Однак, людей непокоїть, як штучний інтелект (ШІ) вплине на суспільство і науку. Здається, він здатний замінити людину, тому що пише есе, вірші, створює комп’ютерний код і справляється з обробкою даних.

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Автори статті визнають можливості штучного інтелекту, але нагадують про те, що його використання іноді може спотворювати наукові факти і поширювати дезінформацію.

Наприклад, на питання, як довго у пацієнтів з депресією розвивається загострення хвороби після терапії, нейромережа дає занадто загальний текст і стверджує, що ефект лікування зазвичай зберігається довго.

Але, за словами вчених, статистика спростовує думку ШІ. Численні дослідження показують, що ефект лікування слабшає і ризик рецидиву становить до 51% протягом першого року після завершення терапії.

Автори закликають користуватися ШІ з розумом.

– Якщо ви зустрінете інформацію, яка, на вашу думку, неправдива, вам слід перевірити її джерело і визначити, наскільки вона може бути достовірною, – пояснюють вчені.

На їхню думку, поки без контролю людини штучний інтелект не може бути об’єктивним джерелом інформації. Але, на жаль, об’єктивність – не найсильніша наша риса.

Джерело: Nature