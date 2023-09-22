Згідно з новим дослідженням вчених, ультраоброблена їжа і напої зі штучними підсолоджувачами можуть викликати депресію.

І найбільше ризикують ті, хто вживає близько більше 9 продуктів щодня. Йдеться про готові супи, соуси, заморожену піца, фастфуд, (хот-доги, сосиски, картоплю фрі) а також кондитерські вироби та напої, які містять штучні підсолоджувачі.

За результатами численних досліджень з’ясувалося, що такі продукти є основною причиною ожиріння, діабету, раку, серцево-судинних та інших хронічних захворювань, які призводять до передчасної смерті.

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Дослідження 2014 року виявило також, що ті, хто надавав перевагу газованим напоям, каві або чаю зі штучними підсолоджувачами частіше страждали від депресії.

Інше дослідження, проведене у 2022 році, продемонструвало результати, які просто вражають: якщо понад 20% щоденних калорій надходить з ультраоброблених продуктів (наприклад, картоплі фрі та гамбургера з сиром), це погано впливає на мозок, внаслідок чого на 28% погіршуються когнітивні функції та порушується мікробіом кишечника.

— Це доказ того, що мікроби в кишечнику відіграють важливу роль у метаболізмі та виробництві білків, які діють у мозку, — зазначив співавтор дослідження професор Чан.