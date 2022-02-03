Біологи Інституту молекулярної біології та генетики Університету Кумамото (Японія) виростили в пробірці повну копію справжньої мишачої нирки. Їм вдалося отримати специфічну для нирок тривимірну сполучну тканину зі стовбурових клітин, на основі якої вони й створили орган.

Раніше дослідникам з різних країн вдавалося успішно вирощувати зі стовбурових клітин два компоненти нирки: нефрон, що грає роль фільтра, і сечовід, що з’єднує нирку із сечовим міхуром.

Лікар Рюіші Нішинакамура зі своєю командою змогли розробити метод індукції недостатнього для формування повністю штучної нирки елемента — строми.

Строма – це сполучна тканина, яка є унікальною для кожного органу і координує його розвиток і роботу. Вчені об’єднали її з вирощеними нефроном та сечоводом. В результаті вдалося отримати штучну мишачу нирку, що складається з розгалужених канальців. Вона нічим не відрізняється від органічної.

Дослідники впевнені, що від вирощування людського органу їх відокремлює лише один крок. Команда вчених вже вміє вирощувати нефрон та сечовід людської нирки з індукованих стовбурових клітин людини. Їм залишилося лише повторити своє досягнення зі стромою.

– Зараз ми старанно працюємо над створенням повністю функціональної людської нирки. Ми сподіваємось використовувати наші розробки для випробувань ліків від різних захворювань, а згодом і для трансплантації, – сказав доктор Нішинакамура.

Це може стати порятунком для 750 млн людей у ​​всьому світі, які страждають на ниркову недостатність.

Українські вчені використовували стовбурові клітини при лікуванні хворих на Covid-19, які мали тяжке ураження легень.

Спостереження показують, що при застосуванні стовбурових клітин у легенях не утворюється фіброзна тканина, пацієнти виписуються з лікарні раніше за інших з такими ж симптомами. Це успіх.

Джерело: Nature, Science Daily