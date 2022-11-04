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Вчені виявили мутації мавпячої віспи, які ухиляються від ліків та вакцин

4 Листопада 2022, 11:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

Команда американських вчених університету Міссурі виявила специфічні мутації у вірусі віспи мавп, які сприяють швидкому поширенню вірусу, а також його ухиленню від ліків і вакцин.

– Провівши часовий аналіз, ми змогли побачити, як вірус розвивався з плином часу, і ключовим відкриттям стало те, що вірус тепер накопичує мутації саме там, де повинні зв’язуватися ліки і антитіла з вакцин, – зазначає професор Камлендра Сінгх.

За його словами, вірус віспи, як і у випадку з Covid-19, стає розумнішим, вчиться уникати впливу ліків або антитіл з імунної відповіді нашого організму і продовжує поширюватися серед більшої кількості людей.

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Вчені відзначають, що геном ДНК мавпячої віспи перетворюється майже в 200 білків. Це його своєрідна броня, необхідна для реплікації, поділу та адаптації.

Ці фактори, безсумнівно, сприяють підвищенню заразності вірусу, тому першим кроком до вирішення проблеми є визначення того, де конкретно вона виникає, констатують дослідники.

Повідомляється, що віспа мавп заразила понад 77 тис. осіб у більш ніж 100 країнах світу.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцинація лікування Мавпяча віспа Наукові дослідження
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