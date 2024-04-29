Учені Пекінського університету з’ясували, як імуноглобулін G (IgG) впливає на процес старіння організму. Результати дослідження науковців були опубліковані в журналі Cell Metabolism.
Маркер старіння
Визначення рівня імуноглобуліну IgG є маркером імунної системи організму. Саме ці молекули дають змогу оцінити стан імунної системи, а також виявляти інфекції та різноманітні порушення у роботі організму.
Проаналізувавши кількість імуноглобуліну, дослідники виявили, що надлишок IgG може викликати фібрози, запалення та інсулінорезистентність, внаслідок чого прискорюється старіння.
Крім того, науковці дійшли висновку, що накопичення імуноглобуліну IgG у жировій тканині людини здатне початися навіть у молодому віці. Проте низькокалорійна дієта допомагає уповільнити цей процес.
Вчені планують проводити подальші дослідження, щоб розкрити механізми, які могли б підтримати здоровий метаболізм та відтермінувати старіння.
Джерело: PKU News