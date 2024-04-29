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Вчені виявили, як починається старіння і що на це впливає

29 Квітня 2024, 12:03
Марина Мелехова редактор стрічки
старіння
Джерело: Як починається старіння і що на це впливає - дослідження | Здоров'я

Учені Пекінського університету з’ясували, як імуноглобулін G (IgG) впливає на процес старіння організму. Результати дослідження науковців були опубліковані в журналі Cell Metabolism.

Маркер старіння

Визначення рівня  імуноглобуліну IgG є маркером імунної системи організму. Саме ці молекули  дають змогу оцінити стан імунної системи, а також виявляти інфекції та різноманітні порушення у роботі організму.

Проаналізувавши кількість імуноглобуліну, дослідники виявили, що надлишок  IgG може викликати фібрози, запалення та інсулінорезистентність, внаслідок чого прискорюється старіння.

Зараз дивляться

Крім того, науковці дійшли висновку, що накопичення імуноглобуліну IgG у жировій тканині людини здатне початися навіть у молодому віці. Проте низькокалорійна дієта допомагає уповільнити цей процес.

Вчені планують проводити подальші дослідження, щоб розкрити механізми, які могли б підтримати здоровий метаболізм та відтермінувати старіння.

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Джерело: PKU News

Теги
Китай Наукові дослідження Старіння
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