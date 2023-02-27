Вчені з Медичної школи Ікана на горі Синай в США під час дослідження з’ясували, що постійний пропуск сніданків шкодить імунній системі і може підвищити ризик розвитку раку і серцевих захворювань.

Дослідники провели два експерименти на мишах. Першій групі гризунів давали ситний сніданок відразу після пробудження, інший — тільки воду. При цьому вчені збирали зразки крові тварин відразу після пробудження, а також через чотири і вісім годин.

З’ясувалося, що у “голодних” тварин спостерігалося різке зниження числа моноцитів – білих кров’яних клітин, що грають важливу роль в боротьбі зі злоякісними пухлинами, патогенами і запальними реакціями.

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Вже через чотири години після пропущеної ранкової їжі 90% моноцитів зникли з кровотоку мишей, а за вісім годин їх майже не залишилося.

Виявилося, що голод викликав стресову реакцію мозку, що в свою чергу змусило моноцити переміститися в кістковий мозок, де вони перейшли в неактивний стан. Одночасно з цим утворення нових клітин сповільнилося.

Через 24 години, коли мишам знову надали доступ до корму, моноцити почали повертатися в кровотік, але різке збільшення їхньої кількості тільки нашкодило пішло організму: спостерігалися ознаки серйозного запалення, що послабило стійкість до інфекційних хвороб і підвищило ризик проблем з серцем.

Вчені резюмували: хоча голодування може мати корисні наслідки, слід враховувати всі можливі ризики і підготуватися до негативної реакції організму не тільки на період обмеження їжі, але і після нього.

Джерело: Immunity