Група дослідників з Кембриджського університету у співпраці з Копенгагенським університетом з’ясувала, чому звичайні антидепресанти змушують приблизно половину споживачів відчувати притуплення емоцій.

Повідомляється, що широко використовуваним класом антидепресантів, особливо для стійких або важких випадків, є селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС).

Ці препарати націлені на серотонін, хімічну речовину, яка передає повідомлення між нервовими клітинами мозку і називається “хімічна речовина задоволення”.

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Одним із широко відомих побічних ефектів СІЗЗС є притуплення, коли пацієнти повідомляють, що почуваються емоційно млявими і більше не вважають речі такими приємними, як раніше.

Вважається, що від 40% до 60% пацієнтів, які приймають СІЗЗС, відчувають цей побічний ефект.

Повідомляється, що в експерименті взяли участь 66 добровольців, 32 з яких протягом 21 дня отримували есциталопрам, а решта 34 — плацебо.

Зазначається, що вчені не виявили значних групових відмінностей, коли йшлося про холодне пізнання, таке як увага і пам’ять. Не було різниці в більшості тестів гарячого пізнання – когнітивних функцій, пов’язаних з нашими емоціями.

Однак ключовим новим відкриттям було зниження чутливості.

– СІЗЗС знімають частину емоційного болю, який відчувають люди, які переживають депресію, але, на жаль, вони також позбавляють і частини задоволення, – зазначає професор кафедри психіатрії Кембриджського університету Барбара Саакян.

За її словами, результати дослідження показують, що люди, які приймають антидепресанти, стають менш чутливими до винагород, які забезпечують важливий зворотний зв’язок.

Цей висновок також може пояснити одну різницю, яку команда виявила в анкетах: добровольці, які приймали есциталопрам, мали більше проблем з досягненням оргазму під час сексу, побічний ефект, про який часто повідомляють пацієнти.