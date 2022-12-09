Вчені Гарвардської школи громадської охорони здоров’я та Гарвардської медичної школи під час нового дослідження з’ясували, що відносно молоді колишні професійні футболісти більше схильні до захворювань, які характерні для похилого віку.

За словами вчених, колишні елітні спортсмени схильні до більш раннього розвитку, зокрема, гіпертонії і діабету, в порівнянні з населенням в цілому. Крім того, ресурси здоров’я цих спортсменів скоротилися майже на десятиліття.

Примітно, що ефекти зберігалися навіть після того, як дослідники врахували індекс маси тіла та расу — два потужні фактори ризику досліджуваних захворювань.

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Повідомляється, що дослідники опитали майже 3 тис. колишніх гравців Національної футбольної ліги.

– Результати повинні служити тривожним дзвіночком для клініцистів, які піклуються про цих людей. Вони повинні приділяти пильну увагу навіть своїм відносно молодим колишнім пацієнтам-спортсменам, – зазначив старший дослідник Рейчел Грешоу.

За його словами, така підвищена пильність може призвести до більш ранньої діагностики та більш своєчасного втручання для запобігання або різкого уповільнення темпів розвитку вікових захворювань.