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Вчені з’ясували, що регулярне вживання горіхів і насіння знижує ризик серцевих захворювань

19 Березня 2023, 10:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
горіхи
Джерело: Pixabay

Команди вчених Університету Осло і Каролінського інституту в Стокгольмі під час дослідження з’ясували, що регулярне вживання в їжу горіхів і насіння знижує рівень холестерину в крові і пов’язані з ним ризики серцевих захворювань.

За словами наукового співробітника Університету Осло і провідного автора дослідження Еріка Арнесена, якщо ви будете з’їдати жменю горіхів щодня, тобто близько 30 грамів, ризик серцево-судинних захворювань у вас знизиться на 20-25%.

Арнесен підкреслює, що мигдаль, фісташки та волоські горіхи є найкращими для зниження рівня холестерину.

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– Горіхи сприятливо впливають на рівень холестерину в крові, щоб запобігти накопиченню жиру в артеріях. Цей атеросклероз, як його називають, є одним з найбільших факторів ризику серцевих нападів, – пояснив учений

При цьому, за його словами, немає впевненості в тому, що вживання горіхів знижує ризики інсульту і діабету II типу.

За словами вчених, незважаючи на те, що горіхи не можна використовувати для лікування високого рівня холестерину, все ж їхній ефект досить значний в якості профілактичного заходу серед населення в цілому.

Джерело
MedicalXpress
Теги
горіх Наукові дослідження Профілактика Серце хвороби
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